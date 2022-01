È probabile che la presentazione dei dispositivi di punta di Samsung per il 2022 avvenga il 9 febbraio. Tuttavia, nelle ultime settimane ci sono state numerose fughe di notizie relative al Galaxy S22. Il leak più recente consiste in un filmato promozionale per lo smartphone, oltre ad alcune foto di marketing del dispositivo.

Secondo le ultime indiscrezioni, non ci sarà alcun rallentamento in vista dell’introduzione della serie Galaxy S22. Un informatore sudcoreano anonimo ha condiviso il video promozionale e le immagini di marketing del Galaxy S22 su Twitter, rivelando che tre modelli saranno introdotti nella gamma S22: il Galaxy S22, il Galaxy S22 Plus e il Galaxy S22 Ultra, che è la fascia più alta modello in scaletta e sarà il più costoso.

Samsung presenterà i nuovi device il 9 febbraio

In termini di dimensioni dello schermo, il Galaxy S22 avrà un display da 6,1 pollici, il Galaxy S22 Plus avrà uno schermo da 6,6 pollici e il Galaxy S22 Ultra avrà un display da 6,8 pollici. Di conseguenza, non ci sono nuovi dettagli dalla fuga di notizie, poiché molto è già stato pubblicato sulla serie Galaxy S22, incluso il sistema di fotocamere, il display, la batteria, il chipset e la configurazione della RAM.

In precedenza era trapelato che il periodo di preordine sarebbe iniziato il 14 febbraio e che il periodo di vendita sarebbe iniziato il 25 febbraio. Secondo l’enorme quantità di anticipazione che ha circondato la serie Galaxy S22, esiste un potenziale di offerta limitata, il che significa che i primi utenti riceveranno quasi sicuramente i dispositivi che sono ancora disponibili.