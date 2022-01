Dopo l’aggiornamento minore iOS 15.3, ora stiamo conoscendo di più su iOS 15.4, che per fortuna sembra essere un aggiornamento considerevolmente più grande per il sistema operativo di Apple. La prima beta per sviluppatori è ora disponibile e include notizie su diverse importanti funzionalità in primo piano, tra cui il tanto atteso Universal Control, Face ID funzionante con una maschera e altro ancora.

iOS 15.4 è già disponibile in versione beta, ma esclusivamente per gli sviluppatori. Anche se non devi essere uno sviluppatore per ottenere questa versione, ti consigliamo almeno di attendere la versione beta pubblica e, se vuoi che sia priva di bug, dovresti attendere la versione finale.

iOS 15.4 arriverà presto su tutti i dispositivi compatibili

Probabilmente vedremo la versione finale di iOS 15.4 tra la fine di febbraio e la metà di marzo. In termini di compatibilità, è uguale a tutte le altre versioni di iOS 15, il che significa che se utilizzi iOS 15 o versioni successive, potrai acquisire iOS 15.4. Ciò include tutti gli iPhone dall’iPhone 6S, incluso l’iPhone SE (2020) e l’iPhone SE originale, nonché l’iPod touch (7a generazione).

L’epidemia di Covid-19 ha rappresentato una sfida per gli iPhone perché, con il mondo intero che improvvisamente indossavamaschere, Face ID non era sempre possibile. Apple ha risolto questo problema qualche tempo fa consentendo al tuo iPhone di sbloccarsi se indossavi un Apple Watch, ma iOS 15.4 sembra aver risolto completamente il problema.

Face ID ora può essere configurato per funzionare anche quando indossi una maschera, scansionando solo le aree visibili del tuo viso, come gli occhi, in iOS 15.4 beta. Universal Control è una funzionalità di iPadOS 15.4 anziché iPhone, che consente agli utenti di collegare un iPad a un Mac e utilizzare un mouse e una tastiera singoli su entrambi i dispositivi, con il display dell’iPad che funge da estensione del Mac.

Se hai l’impressione che non ci siano abbastanza emoji, iOS 15.4 beta ne presenta 37 nuove, oltre a 75 variazioni del tono della pelle per una maggiore inclusività.