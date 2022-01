I mostri come si sa, di notte escono fuori dagli armadi nelle camere da letto per spaventare i bambini. Ma no quelli della Monsters & Co, loro li fanno ridere.

Gli appassionati dei film d’animazione PIXAR sicuramente conosceranno questo titolo che è uscito nel 2001. Il film Monsters & Co racconta le vicende di una fabbrica che raccoglie l’energia necessaria per alimentare l’intera città di Mostropoli. In un primo momento la fabbrica raccoglie l’energia necessaria dalle urla dei bambini, ma a fine film si scopre che le risate hanno un potere che è 10 volte superiore alle grida.

La serie televisiva su Disney Plus

Sulla piattaforma di streaming Disney Plus potete trovare la serie: Monsters & Co – Lavori in corso. La prima stagione, composta da 10 puntate, è già completa e si prevede anche una seconda.

Questa serie è ambientata il giorno dopo le vicende raccontate alla fine del film. Ovvero, l’azienda vive la fase di transizione per essere alimentata dalle risate dei bambini e non più dalle loro urla. Il protagonista è il giovane Tylor Tuskmonun, neolaureato in Scare Major alla Monsters University. Infatti, il sogno di Tylor è quello di diventare un mostro di spaventi del calibro del famoso James P. “Sulley”, ma lo attende una brutta sorpresa all’interno della fabbrica di Monsters & Co.

Nel frattempo, Mike e Sulley, divenuti i nuovi direttori, incontrano problemi e difficoltà nel gestire l’industria.

“Mike’s Comedy Class” è il nome del corso dove Mike cerca di insegnare agli altri mostri come far ridere i bambini. Ogni puntata, ad eccezione della prima e dell’ultima, presenta un corto irriverente riguardo le sue lezioni.