L’operatore virtuale Very Mobile, ha iniziato a distribuire qualche giorno fa le proprie SIM Green ecosostenibili, anche nei punti vendita fisici autorizzati. Queste SIM Green erano state annunciate lo scorso 13 ottobre 2021.

Dal momento del lancio erano state distribuite solamente con gli acquisti online sul sito ufficiale e tramite il numero 129. Ora sono disponibili anche nei negozi fisici. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Very Mobile: SIM Green ecosostenibili ora disponibili anche in negozio

Con gli ordini dei rivenditori del mese di Gennaio 2022, Very Mobile ha avviato la distribuzione dei primi lotti di SIM ecosostenibili presso i punti vendita. In questo modo, nel corso delle prossime settimane, anche tramite i negozi la SIM Very Green andrà a sostituire del tutto la SIM tradizionale. Le SIM Green dell’operatore sono caratterizzate da una dimensione ridotta del 50% rispetto alle schede SIM standard, sono composte al 100% di plastica riciclata post consumo e sono realizzate con uno standard di produzione a zero emissioni.

Very specifica che la plastica della SIM ecosostenibile è ricavata dal polistirolo recuperato da frigoriferi a fine ciclo vita. Una volta dismessi e raccolti, infatti, il polistirolo riciclabile dei frigoriferi viene trasformato in pellet ed utilizzato per realizzare il corpo “finito” della SIM. Sempre più operatori, come ad esempio Vodafone, stanno adottando le schede telefoniche ecosostenibili dalla dimensione ridotta e prodotte con plastica riciclata.

Vi ricordo che l’operatore, sempre dal mese di ottobre 2021, mette a disposizione dei propri clienti anche le eSim, le SIM digitali che permettono di attivare un piano per il vostro smartphone senza aver bisogno di una SIM fisica. Attualmente l’operatore virtuale permette di attivare le eSIM soltanto online, tramite un processo totalmente digitale, mentre non sono disponibili nei negozi, dove adesso però ci sarà la schede Very Green.