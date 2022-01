L’operatore virtuale PosteMobile sta in questo periodo proponendo una grande offerta, con ben 150 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile, a meno di 10 euro al mese.

Più precisamente, si chiama PosteMobile Creami Extra WOW 150, disponibile sia in portabilità sia per chi richiede un nuovo numero. Tale tariffa è priva di qualsiasi vincolo contrattuale. Scopriamo insieme il bundle completo.

PosteMobile propone Creami Extra WOW 150 a meno di 10 euro al mese

La nuova tariffa del Full MVNO mette a disposizione 150 Giga di traffico dati in LTE su rete Vodafone con velocità massima raggiungibile di 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload, minuti illimitati di chiamate verso qualsiasi utenza sia fissa che mobile e SMS sempre senza limiti e verso tutti gestore. Il tutto per soli 9,99 euro al mese con addebito del canone mensile su credito residuo.

Nel prezzo mensile troviamo anche 6,55 Giga di internet da utilizzare in roaming in tutta Europa. Inoltre, nel costo mensile sono inclusi alcuni servizi extra come il “Ti cerco” e “Richiama ora”, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo al numero 401212. L’operatore offre anche la navigazione in hotspot completamente gratuita. La tariffa è inoltre bloccata per tutta la vostra permanenza con PosteMobile.

Il costo di attivazione è di soli 10 euro una tantum ONLINE, mentre, da Ufficio Postale è necessario corrispondere 15 euro una tantum. La spedizione è completamente gratuita. Per scoprire meglio questa offerta o tutte le altre proposte dall’operatore virtuale, non vi resta che recarvi sul sito ufficiale di PosteMobile.