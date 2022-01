Iliad ha in cantiere tantissime novità per le settimane a venire. Il 2022 del gestore francese sarà caratterizzato da un rilancio della sua offerta nel campo della telefonia mobile, ma soprattutto da un impegno vero in un campo ancora inesplorato, quello della telefonia fissa e della Fibra ottica.

Iliad, le prime offerte per la Fibra ottica: ecco quando arriveranno in Italia

Le prime offerte per la Fibra ottica di Iliad arriveranno nel futuro a breve e medio termine. L’obiettivo del gestore francese è quello di assicurare a tutti i clienti una serie di tariffe all inclusive che prevedono l’unione dei consumi per la telefonia mobile con i servizi della telefonia fissa. Ovviamente, in pieno stile Iliad, i clienti devono attendersi i prezzi più bassi del mercato.

Per raggiungere le case degli italiani con la Fibra ottica, Iliad ha già perfezionato due importanti partnership, una con Open Fiber e l’altra con FiberCop. Proprio grazie a queste due partnership strategiche l’operatore punta ad un costante impegno nel campo della telefonia fissa. L’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per la piena operabilità in questo campo delle telecomunicazioni dovrebbe rendere il processo di disponibilità della Fibra ottica ancora più rapido.

La domanda attuale da parte dei clienti di Iliad è proprio quella relativa alle tempistiche per la disponibilità delle offerte Fibra ottica. Stando a quelle che sono le ultime indiscrezioni, possibili novità dovrebbero arrivare entro la prima metà del 2022. Non è da escludere però un lancio già all’inizio della prossima stagione primaverile.