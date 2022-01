Whatsapp: ennesimo cambiamento, sono arrivate grandi novità per l'app

Come può, un’app come Whatsapp, non rinnovarsi con l’entrata del nuovo anno? Infatti, non può. E così il colosso dal logo verde ci ha stupiti per l’ennesima volta. Cosa è cambiato? Per la risposta a questa domanda dovete proseguire con la lettura, intanto però possiamo spoilerarvi che ha a che fare con notifiche e note vocali.

Whatsapp: quali sono le novità del 2022?

Come dicevamo, l’applicazione di messaggistica della famiglia Meta è tra le più diffuse al mondo e a tal proposito i suoi sviluppatori hanno la responsabilità di tenere in considerazione le svariate richieste degli utenti. Questa volta tocca ad anteprime e nuove interfacce. Innanzitutto, con il nuovo aggiornamento, quando riceveremo delle notifiche potremo vedere in anteprima la foto profilo del mittente senza dover per forza aprire la chat e risultare di conseguenza online.

L’altra novità prevede l’ascolto dei messaggi vocali al di fuori della chat. In parole povere, adesso è possibile ascoltarli mentre si scorre la lista generale dei contatti. Ciò non toglie ovviamente la possibilità di mettere in pausa l’audio.