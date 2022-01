All’interno di WhatsApp esiste una feature che consente di ottenere maggiori informazioni circa la quantità e la tipologia di contenuti inviati verso un singolo utente. Dopo messaggi e chiamate uno dei metodi migliori per rimanere in contatto è sicuramente il messaggio vocale. Risultano essere proprio questi i sistemi maggiormente utilizzati dagli utenti.

Capita spesso e volentieri di ottenere sovrapposizioni, dostorsioni o causare equivoci causa errati toni di voce. Esiste la possibilità di ascoltare gli audio in anteprima prima ancora di inviarli al destinatario? Siamo qui proprio per questo. Scopriamo di più su questa interessante opzione.

WhatsApp: come ascoltare gli audio prima di inoltrarli

L’app del gruppo Meta è in costante fermento e conta di proporre interessanti nuovi aggiornamenti che accontentino gli utenti. Gli annunci di The Verge e iDownloadBlog fanno ben sperare sul proseguo dei lavori di ammodernamento che porteranno presto all’implementazione dell’ascolto audio anticipato.

In fase di rilascio per sistemi Desktop, Android ed iOS c’è infatti la nuova funzione pazientemente attesa dagli utenti. Il suo funzionamento è decisamente basilare. Sarà sufficiente per l’utente aprire una chat casuale e tenere premuto il pulsante del microfono in basso a destra per far partire la registrazione. Mentre si registra il messaggio si può arrestare temporaneamente per riascoltarlo prima di inviarlo o eventualmente cestinarlo definitivamente. Una soluzione decisamente comoda.

A titolo di conoscenza facciamo presente che è disponibile anche una nuova funzione privacy che consente di bypassare la diffusione indebita delle immagini e delle foto condivise in modo semplice, veloce e gratuito direttamente dall'app.