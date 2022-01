Uno studente in Indonesia è diventato milionario trasformando una collezione di selfie in token non fungibili (NFT). Ha pensato che sarebbe stato divertente, non immaginava cosa sarebbe successo a distanza di poco tempo.

Sultan Gustaf Al Ghozali ha scattato quasi 1.000 foto di se stesso seduto davanti al suo computer per un periodo di quattro anni, prima di trasformare tutte le foto in NFT. Gli NFT sono oggetti digitali non fungibili che vengono acquistati, venduti e archiviati su una blockchain. Il 22enne originariamente aveva un prezzo per ciascun selfie di soli 0,00001 ETH (3 dollari). Presto il valore è salito alle stelle dopo aver attirato l’attenzione nelle ultime settimane, con singole immagini che ora vendono per oltre 10.000 dollari.

“Caricando la mia foto in NFT lol”, ha twittato il 10 gennaio. Il giorno successivo, ha twittato: “Non posso credere che le persone abbiano effettivamente acquistato la mia foto in NFT, 35 già vendute in un giorno”. Più di 200 dei suoi selfie realizzati e venduti in NFT sono stati acquistati in poche ore, con centinaia di altri selfie venduti nei giorni successivi sulla piattaforma OpenSea.

“Pensavo che sarebbe stato divertente se uno dei collezionisti avesse acquistato la mia faccia”, ha detto Ghozali all’AFP. “Non avrei mai pensato che qualcuno avrebbe voluto comprare davvero i selfie, motivo per cui li ho valutati solo a 3 dollari.” I suoi selfie ora vengono venduti per un massimo di 4 ETH (12.500 dollari) ciascuno, con l’intera collezione, denominata Ghozali Everyday, del valore di circa 374 ETH (1,2 milioni di dollari).

Le autorità fiscali locali lo hanno già contattato tramite Twitter per indirizzarlo a effettuare dei pagamenti. Tuttavia, il giovane studente ha affermato che i suoi genitori non sono ancora a conoscenza della sua ricchezza. “Ad essere onesto non ho ancora il coraggio di dirlo ai miei genitori, si chiederebbero da dove ho preso i soldi”.