Google ha recentemente iniziato a descrivere più dettagliatamente le ultime novità in arrivo con i suoi aggiornamenti mensili per il sistema Google Play. Gli aggiornamenti arrivano dopo anni di semplici implementazioni di nuove build senza menzionare alcuna modifica.

La pagina di supporto ha evidenziato i log delle modifiche di dicembre 2021 e gennaio 2022. Quest’ultimo porta dei miglioramenti nella gestione del fuso orario e aggiunge il supporto per la transizione all’ora legale in diversi paesi. L’azienda ha nuovamente aggiornato la pagina di supporto per mostrare tutti i miglioramenti forniti con gli ultimi aggiornamenti di Play Services e Play Store.

Individuate per la prima volta da Droid Life, le modifiche includono anche la possibilità di aggiungere manualmente le credenziali di accesso per siti e app su Google Password Manager. Inoltre, un modo più efficace per accedere ad Android TV utilizzando smartphone Android. Di seguito sono elencate tutte le modifiche che fanno parte dell’aggiornamento di gennaio 2022 per Play Store e Play Services.

Aggiornamento Play Store e Play Services, tutte le novità introdotte da Google