La propensione degli sviluppatori di WhatsApp nel garantire nuovi aggiornamenti agli utenti non si ferma. In linea con gli ultimi giorni del 2021, anche in questo nuovo anno la piattaforma di messaggistica istantanea valuta una serie di interessanti novità per ampliare ancor di più le sue funzioni.

WhatsApp, il prossimo upgrade per le videochiamate nel 2022

Insieme ai rivali oramai storici come Telegram e Signal, WhatsApp da qualche mese a questa parte ha instaurato nuove ed inedite rivalità con ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Questi servizi per la messaggistica hanno avuto sempre più seguito di pubblico, grazie alla funzione per le riunioni a distanza, una funzione ancora oggi in auge con attività come lo smart working o la didattica online.

Gli sviluppatori di WhatsApp guardano con sempre più interesse alla possibilità di introdurre le riunioni nell’arco degli strumenti per la chat. Per il 2022, a tal proposito, è allo studio un interessante upgrade.

WhatsApp potrebbe infatti rivisitare l’attuale sistema delle videochiamate ed introdurre, almeno nella piattaforma desktop, nuove forme di comunicazioni voce e video con un numero di utenti più ampio rispetto a quello attualmente previsto e con la possibilità di condividere anche spazi di lavoro in remoto.

Le indiscrezioni per il nuovo sistema delle videochiamate di WhatsApp Web potrebbero trovare piena realizzazione nella prima parte del 2022. Anche per mezzo di questo upgrade, la chat vuole rispolverare la vecchia popolarità perduta nei confronti di servizi come Telegram e Signal, ma anche di altre piattaforma alternative come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet.