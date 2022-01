Purtroppo sono arrivate brutte notizie per tutti i possessori di OnePlus 6 e OnePlus 6T, in quanto il team di sviluppatori del produttore cinese, infatti, ha deciso di chiudere il supporto per gli smartphone di queste serie.

Di certo non si tratta di una decisione inaspettata, in quanto parliamo di device lanciati nel 2018 e i cui utenti in questi anni hanno potuto fare affidamento su 3 major update tra cui Android 11.

OnePlus 6 e OnePlus 6T: addio supporto software per i due smartphone

Il team di sviluppatori del produttore cinese ci ha tenuto a ringraziare la community che ruota attorno all’azienda, in quanto è anche grazie ad essa, che ha potuto continuare a migliorare l’esperienza software di OnePlus 6 e OnePlus 6T. E ovviamente OnePlus ha voluto sottolineare il grande aiuto ricevuto da tutti i beta tester che dal 2018 hanno supportato il team di sviluppatori, provando le tante funzionalità introdotte di volta in volta prima della loro implementazione nella versione stabile di OxygenOS, che ha potuto per tutto questo tempo offrire un’esperienza generale particolarmente apprezzata dagli utenti.

Infine, il produttore cinese ringrazia in generale tutti gli utenti che hanno deciso di dare fiducia all’azienda e acquistare uno degli smartphone di queste serie, augurandosi che siano soddisfatti per la scelta fatta e che in futuro continuino a puntare sui device di OnePlus.

A questo punto, ai possessori di OnePlus 6 e OnePlus 6T probabilmente non resta altro da fare che affidarsi al modding se desiderano continuare a ricevere le ultime novità studiate dal team di Google per Android. Del resto, la community che ruota attorno all’OS di Google in questi anni si è confermata molto attiva e non abbandonerà questi smartphone al proprio destino.