Anche nel 2022 la politica commerciale di Iliad sarà all’insegna dei costi da ribasso. L’operatore francese vuole assicurare a tutti i suoi clienti futuri le migliori iniziative nel campo della telefonia e rilancia ancora una volta la sfida agli altri gestori con le classiche tariffe low cost. Gli utenti in questo mese di Gennaio potranno trovare a listino una tariffa divenuta popolarissima.

Iliad, ritorna a listino l’offerta con 120 Giga

Iliad ha infatti deciso di riproporre per tutti i nuovi utenti la proposta Giga 120. Coloro che optano per questa ricaricabile avranno accesso a 120 Giga per navigare in internet con le velocità caratteristiche della tecnologia 5G, inclusa a costo zero. Al tempo stesso con la Giga 120 avranno anche chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ed SMS infiniti verso tutti.

Il costo per il rinnovo di questa ricaricabile è pari a 9,99 euro ogni mese. Gli utenti che scelgono la ricaricabile dovranno al tempo stesso aggiungere un costo una tantum di 10 euro per il rilascio della scheda. A differenza di altri provider, inoltre, Iliad si impegna a non applicare rimodulazioni sui costi delle sue offerte.

Per quanto concerne le condizioni di attivazione, per la ricaricabile Giga 120 i clienti dovranno effettuare necessariamente la portabilità della rete da altro operatore o l’attivazione di un nuovo numero di telefono. La promozione può essere altresì scelta da coloro che decidono di attivare un nuovo numero proprio con Iliad. Per procedere con l’acquisto della SIM, gli utenti interessati possono visitare il sito ufficiale del provider francese.