Gli sconti che Bennet ha deciso di includere all’interno del proprio volantino sono veramente interessanti, in questo modo i clienti si ritrovano a poter accedere a prodotti dalla qualità elevatissima, riuscendo nel contempo a spendere molto meno del previsto.

Le occasioni sono prima di tutto alla portata dei vari consumatori sul territorio nazionale, infatti va notato che i prodotti sono disponibili in ogni regione in Italia, con scorte sufficienti per soddisfare le esigenze della maggior parte di noi (almeno teoricamente). Le varie riduzioni, ad ogni modo, permettono anche di godere della solita garanzia legale della durata di 2 anni, e della cosiddetta rateizzazione senza interessi, nel momento in cui la spesa finale dovesse superare i 199 euro.

Bennet: offerte ed occasioni da non lasciarsi sfuggire

Per sfuggire al dominio indiscusso delle più quotate aziende di rivendita di elettronica, Bennet ha provato a puntare forte su un prodotto di casa Apple, stiamo parlando dell’ottimo iPhone 12, effettivamente acquistabile con un esborso finale di 699 euro, almeno per quanto riguarda la versione no brand con 128GB di memoria interna ed appunto garanzia di 24 mesi.

Altrettanto interessanti sono invece le riduzioni applicate sui prodotti meno costosi, sempre con prezzi al di sotto della soglia ideologica dei 400 euro. In questo caso il più allettante è sempre il Galaxy S20 FE, un terminale che ripropone le medesime specifiche del Galaxy S20, sostituendo però il processore. Altre informazioni in merito al volantino sono disponibili qui.