Il Bitcoin sta ancora una volta perdendo valore, l’ultima battuta d’arresto in un difficile 2022 per la celebre criptovaluta. Il mercato delle valute digitali è da sempre noto per il suo essere volatile, ma questi continui alti e bassi in periodi così critici fanno davvero la differenza.

Il valore di mercato del bitcoin è sceso dell’1,4% solo nelle ultime ore e di oltre il 4% negli ultimi giorni. Una differenza che può sembrare minima ma allontana sempre più la valuta dagli obiettivi prefissati quest’anno. Le recenti difficoltà delle criptovalute comportano una perdita di tutti i guadagni più recenti per il bitcoin, e non solo. La valuta digitale per eccellenza sembrava essersi ripresa dopo gli up e down degli ultimi tempi ma la sua ascesa ormai sembra colare pian piano a picco.

Bitcoin tra alti e bassi del 2022, continua a diminuire il suo valore di mercato

Il Bitcoin ha iniziato il 2022 con un valore di mercato che ammonta a circa 47.000 dollari, già molto lontano dal record di quasi 70.000 dollari raggiunto a novembre dello scorso anno. Questa cifra adesso sembra quasi un miraggio, un obiettivo impossibile da raggiungere nuovamente. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che così come ci sono improvvisi cali, spesso ci sono anche risultati inaspettati ma in positivo.

Le scarse prestazioni hanno fatto sì che il bitcoin registrasse un calo tra i peggiori che ci siano mai stati per le valute digitali in un anno. L’ultima volta che c’è stato un ribasso simile risale al 2012. Questo calo si inserisce direttamente nella serie di sconfitte più lunghe degli ultimi anni. Ha portato gli analisti a temere che il mercato possa essere diretto verso un forte crollo difficile da risanare.