L’operatore Linkem ha recentemente deciso di prorogare il termine di scadenza della sua principale offerta FWA, la 5G Maxi Promo 20 Anni, prorogata ora fino al 7 febbraio 2022.

L’offerta ha mantenuto sia il costo promozionale, pari a 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi, che il servizio Voce Parla&Naviga con chiamate illimitate. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Linkem ha prorogato la 5G Maxi Promo 20 Anni

Con una nuova scadenza fissata al 7 Febbraio 2022 salvo cambiamenti, Linkem 5G Maxi Promo 20 Anni permette di ottenere connessione illimitata, un modem incluso in comodato d’uso gratuito e chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta. Inoltre, c’è ancora incluso gratuitamente il servizio Assistenza Prime, con caring telefonico specializzato e un’assistenza continuativa sul proprio modem.

In ogni caso, coloro che attivano l’offerta possono raggiungere fino a 1 Gbps in download e fino 200 Mbps in upload. Si specifica inoltre che la rete 5G FWA Standalone di Linkem opera su frequenze a 3,5 GHz, con copertura attualmente pari al 70% del territorio nazionale. Con questa offerta proposta da Linkem, il costo di attivazione è scontato a 49 euro, anziché 100 euro, suddivisi nelle prime dodici fatture. Dato che la modalità di fatturazione è bimestrale anticipata, gli addebiti risultano pari a 2,04 euro al mese nei primi 24 mesi, invece di 4,16 euro mensili.

In caso di disdetta o recesso è previsto un costo di disattivazione pari a 25,15 euro. Inoltre, se il cliente effettua il recesso dall’offerta durante i primi 24 mesi, dovrà restituire gli sconti di cui ha beneficiato in precedenza. Per scoprire tutti i dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.