Trony propone al pubblico italiano una campagna promozionale veramente ricchissima di occasioni e di prezzi decisamente più bassi del normale, con i quali riuscire a mettere le mani su prodotti di alto livello, senza effettivamente essere costretti a spendere cifre troppo elevate.

Il rapporto qualità/prezzo è nella maggior parte dei casi conveniente, a patto che si focalizzi l’attenzione su alcune limitazioni importanti. In primis gli acquisti sono effettuabili solo ed esclusivamente recandosi personalmente in negozio, al momento gli sconti attivati sull’e-commerce sono completamente differenti. In parallelo, ogni prodotto selezionato viene commercializzato con la garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale prevede la riparazione gratuita di ogni difetto di fabbrica.

Trony è inaspettata: un volantino così è bellissimo

Splendide offerte sono racchiuse in un volantino che vuole assolutamente far parlare di sé, tutti gli utenti possono pensare di acquistare alcuni dei migliori smartphone in circolazione, riuscendo nel contempo a risparmiare. I top di gamma coinvolti nella campagna sono rappresentati dal Samsung Galaxy S21, un vero e proprio must have del 2021, considerato che sono necessari 699 euro per il suo acquisto definitivo. Avendo invece a disposizione circa 50 euro in più, il consiglio è di virare verso il foldable definitivo, stiamo parlando dell’eccellente Galaxy Z Flip3, disponibile appunto a 749 euro.

Rientrano in una spesa inferiore ai 400 euro, risulta possibile mettere le mani su TCL 20L, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Oppo Find X3 Lite o anche Galaxy A52s. Se volete approfondire il volantino, ricordatevi di premere qui.