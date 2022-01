Coop e Ipercoop sono infinite: tutto al 50% su smartphone e tanti prodotti

Coop e Ipercoop permettono ai vari utenti di accedere ad un buon elenco di sconti e di prodotti veramente dai prezzi più bassi del normale, grazie ad una campagna promozionale che punta fortissimo sul migliorare il più possibile il rapporto qualità/prezzo, mettendo a disposizione dispositivi di alta qualità, a cifre relativamente ridotte.

In netto contrasto con la soluzione che vi abbiamo raccontato in passato, in questo caso è da notare che gli acquisti sono effettuabili solamente recandosi personalmente in negozio, non sul sito o da altre parti. Superando questo piccolo vincolo, la strada appare essere comunque in discesa, poiché i prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, e prevedono anche la variante completamente sbrandizzata, nel momento in cui si trattasse di telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: che occasioni assurde per tutti

Occasioni a non finire sono davvero disponibili nel periodo da Coop e Ipercoop, sebbene comunque l’azienda abbia voluto maggiormente attirare gli utenti che sono alla ricerca di prodotti, e smartphone, da meno di 200 euro, quindi non particolarmente performanti o costosi.

I modelli attualmente distribuiti raggiungono l’apice con il Samsung Galaxy A12, un dispositivo del 2021, caratterizzato da discrete specifiche generali, nonché un prezzo di soli 149 euro. Sempre all’interno del medesimo volantino, si trovano anche prodotti ancora più economici, quali sono ZTE Blade A31, in vendita pensate a soli 69 euro, come anche Xiaomi Redmi 9AT, il cui prezzo finale non va oltre i 99 euro.

Per conoscere la campagna promozionale, potete comunque fare affidamento su questo sito.