Dopo l’uscita della seconda stagione nel dicembre 2021, i fan attendono con impazienza la terza stagione di The Witcher di Netflix. Ecco cosa sappiamo sulle riprese della prossima stagione.

La stagione 2 di The Witcher è stata ricca di nuovi ed emozionanti mostri e storie. Prendendo ispirazione dal romanzo di Andrzej Sapkowski, Blood of Elves, la storia si è avventurata più a fondo nel mistero della magia di Ciri.

La stagione ha introdotto alcuni dei principali cattivI. Il Voleth Meir è ora libero dalla Sfera del Continente e la Caccia Selvaggia è più vicina che mai a rintracciare Ciri. Non c’è da meravigliarsi se i fan sono ansiosi di ulteriori notizie sulla prossima stagione 3.

Secondo Redanian Intelligence, le riprese della terza stagione dovrebbero iniziare quest’anno. Ecco tutto ciò che sappiamo finora sul programma.

In precedenza, gli sceneggiatori di The Witcher hanno confermato che la scrittura delle sceneggiature per la stagione 3 è iniziata nel luglio 2021. In un’intervista di dicembre 2021 con TechRadar, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich ha dichiarato che le nuove sceneggiature erano già quasi complete.

Le parole dello showrunner

“Sono davvero entusiasta di come sta prendendo forma la stagione perché è basata sul mio libro preferito della saga, che è The Time of Contempt”. Hissrich continua: “Ma il processo creativo è appena iniziato. Abbiamo le sceneggiature e ora riporteremo i registi, gli attori e inizieremo davvero ad approfondire e riflettere e assicurarci che sia la stagione perfetta.

Ora, Redanian Intelligence ha rivelato che la pre-produzione per la stagione 3 incrementerà a gennaio. Per i fan entusiasti di Witcher, questo significa che le riprese potrebbero iniziare all’inizio di marzo 2022.

È importante ricordare però che i programmi delle riprese sono sempre soggetti a modifiche. Con un nuovo studio, un nuovo set e probabilmente nuovi membri del cast, la stagione 3 dovrebbe essere ancora più grande delle stagioni precedenti. Probabilmente ci vorrà del tempo per stabilire correttamente le risorse necessarie, soprattutto per una produzione così grande. Tuttavia, sembra che probabilmente avremo la stagione 3 prima della stagione 2.

Supponendo che tutto vada bene, Redanian Intelligence suggerisce anche che le riprese probabilmente si concluderanno nell’agosto 2022. Con presumibilmente 6-7 mesi di lavoro di post-produzione, è possibile che la nuova stagione possa essere pronta per l’uscita nella primavera del 2023.