Le raccolte, una serie di allenamenti e meditazioni appositamente selezionati dalla libreria Fitness+, saranno introdotte il 10 gennaio per stimolare i clienti Apple Fitness+ nel loro prossimo allenamento. Le collezioni offriranno anche ai consumatori di Apple Fitness+ un programma suggerito per aiutarli a fare scelte di allenamento consapevoli durante il giorno.

Insieme alle raccolte, Apple Fitness+ introdurrà Time to Run, una serie di episodi audio progettati per aiutare gli utenti di Apple Fitness+ a diventare corridori più coerenti ed esperti. Time to Run metterà in evidenza i leggendari percorsi di corsa in alcune delle città più riconosciute del mondo, con ogni episodio supervisionato da un allenatore Fitness+. Time to Run offrirà anche musica motivazionale e consigli di coaching.

Apple Fitness+ si aggiorna con diverse novità

Durante Time to Run, gli utenti riceveranno immagini di luoghi importanti lungo il loro percorso, che possono essere visualizzate in seguito nel riepilogo dell’allenamento. Gli utenti possono quindi salvare o condividere queste fotografie con altri. Apple Fitness+ rilascerà ogni lunedì nuovi episodi di Time to Run, che saranno disponibili nell’app Apple Watch Workout.

Anche la terza stagione di Time to Walk uscirà il 10 gennaio. Rebel Wilson, attore, scrittore e produttore, reciterà nel primo episodio della stagione. In questo episodio, parlerà di una lezione di vita che ha imparato e di come ha trovato consolazione in una connessione inaspettata dopo la perdita di una persona cara. Time to Walk è una serie audio che incoraggia le persone a camminare più frequentemente.

Inoltre, il 10 gennaio, Apple Fitness+ amplierà la sua serie Artist Spotlight con nuovi esercizi che incorporano la musica di Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira e dei Beatles. Ogni lunedì per le prossime quattro settimane, Apple Fitness+ rilascerà nuovi allenamenti con la musica di ciascuno di questi musicisti. Artist Spotlight è una raccolta di playlist di esercizi incentrate su un singolo artista.