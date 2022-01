WhatsApp: nel 2022 potrete essere invisibili con questo trucco shock

I vari cambiamenti a cui WhatsApp è stata sottoposta dagli sviluppatori, hanno reso certamente la piattaforma ancora più appetibile. C’è infatti da dire che molti utenti si sono ancor di più innamorati dell’app di messaggistica che cresce ancora a dismisura.

Le funzioni aumentano e quelle già presenti vengono sempre migliorate, anche se gli utenti hanno un desiderio che forse mai verrà espresso. In tanti vorrebbero infatti entrare da invisibili nell’applicazione, in modo da non farsi vedere online e da non aggiornare il loro ultimo accesso. Questo WhatsApp lo permette ma anche coloro che utilizzano questa funzione, non potranno poi avere le info suddette rispetto agli altri utenti.

WhatsApp: nuova soluzione per entrare da invisibili senza aggiornare l’ultimo orario di accesso

Sono cambiate molto le cose da quando Zuckerberg ha preso possesso della nota piattaforma in verde. Il primo passo è stato quello di abolire il pagamento annuale, mentre in seguito sono arrivate altre funzioni.

C’è da dire che però gli utenti vorrebbero entrare su WhatsApp spesso di nascosto, ma questa possibilità non esiste. Per questo abbiamo deciso di svelarvi un trucco molto semplice che potete mettere in atto con un’applicazione del Play Store di Google. Il nome da segnare sul taccuino è Unseen. Questa soluzione permette di intercettare tutti i messaggi in arrivo, in modo da leggerli ugualmente senza entrare in WhatsApp. In questo modo nessuno saprà che avete letto il messaggio e il vostro orario d’accesso non cambierà. Nel momento in cui l’applicazione non dovesse essere disponibile, potete trovarla sul web in formato apk.