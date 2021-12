Il miglior volantino Bennet dell’anno è finalmente disponibile, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, e possono invogliare gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia generale, riuscendo nel contempo a risparmiare il più possibile.

Spendere poco con Bennet è decisamente facile, basta recarsi in un qualsiasi negozio in Italia, senza doversi minimamente preoccupare della localizzazione o di altri vincoli legati alla dislocazione territoriale. E’ bene inoltre sapere, che tutti i prodotti vengono distribuiti con alle spalle la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale deve essere sempre esercitata nei punti vendita di acquisto, oltre che nella variante no brand, per quanto riguarda la telefonia mobile.

Correte sul nostro canale Telegram, troverete codici sconto Amazon completamente gratis.

Bennet: queste offerte vi faranno impazzire

Da Bennet gli utenti hanno la possibilità di trovare occasioni e prezzi decisamente più bassi del normale, sulla maggior parte dei prodotti attualmente disponibili, con rapidi accenni alla fascia alta della telefonia mobile. Il modello da non perdere assolutamente di vista, è sicuramente l’Apple iPhone 11, un top di gamma a tutti gli effetti, sebbene comunque si tratti di un terminale abbastanza datato, in vendita a soli 549 euro.

Per quanto riguarda, invece, i medi di gamma, ecco arrivare soluzioni del calibro di Alcatel 1Q a 89 euro, Vivo Y21 a soli 159 euro, Oppo A16 a 179 euro, oppure Galaxy A12 a soli 179 euro. Tutti sono distribuiti, come anticipato, nella loro versione no brand con garanzia della durata di 24 mesi. I dettagli sono disponibili a questo link.