Coop e Ipercoop proseguono sull’ottima strada intrapresa in passato, riuscendo difatti a convincere gli utenti con una serie di ottime occasioni e di prezzi decisamente più bassi del normale; i listini sono un lontano ricordo, tutti i prodotti sono disponibili in versione scontatissima.

Il volantino che potete trovare discusso nel nostro articolo, si discosta da quanto siamo solitamente abituati a vedere, infatti risulta essere attivo solo ed esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda; al momento in cui vi scriviamo, i prezzi non sono stati attivati nei punti vendita fisici. Oltre a questo, sottolineiamo comunque che tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia di 24 mesi, e nella loro versione no brand (salvo indicazione differente).

Coop e Ipercoop: offerte a più non posso per tutti

Coop e Ipercoop strizzano l’occhio a tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per ricorrere all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, grazie sopratutto alla presenza di prezzi veramente molto bassi, anche se comunque applicati su prodotti della scorsa generazione.

I due modelli che ci sentiamo di consigliare maggiormente, sono chiaramente Samsung Galaxy S20 FE e Apple iPhone X, sono entrambi in vendita a meno di 500 euro, e promettono ugualmente discrete prestazioni generali. Sempre nel medesimo volantino di Coop e Ipercoop, si trovano comunque anche prodotti più economici, quali possono essere Alcatel 1B, Oppo A16 o anche Samsung galaxy A32, tutti proposti ad un prezzo che non va oltre i 300 euro.