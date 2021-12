Nel mondo Android uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente e ogni giorno sottoposto e senza ombra di dubbio quello dei malwares, i piccoli sotto e malevoli hanno visto una grande diffusione negli ultimi anni figlia della profonda integrazione nel tessuto sociale che porta gli smartphones ad avere dei dati di grossa importanza salvati nelle memorie.

Questi programmi dannosi una volta infiltratisi all’interno dei dispositivi iniziano a copiare i dati in essi contenuti e a spedirli presso un server remoto per renderli agevolmente leggibili al loro creatore.

Per penetrare all’interno dei devices i malware sfruttano come camuffamento delle App banali chiamate droppers, le quali a prima vista sembrano delle comunissime applicazioni pensate per svolgere un’attività ma che è, una volta installate palesano il loro effetto dannoso.

Il rischio aumenta se avete il vizio di scaricare eseguibili da fonti non certificate come il semplice web, attenetevi agli storz dal momento che al loro interno sono condotti controlli periodici.

App da non installare assolutamente