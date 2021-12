All’inizio di quest’anno, Apple ha lanciato il tracker AirTag e il dispositivo è diventato molto popolare tra gli utenti. Come i tracker Tile, gli AirTag possono aiutarti a individuare tutti gli oggetti con cui li abbini.

A differenza di Tile, Apple utilizza le centinaia di milioni di iPhone in circolazione per individuare eventuali dispositivi smarriti o rubati. Gli AirTag eseguono il ping degli iPhone vicini in modo anonimo e i telefoni inviano quindi i dati sulla posizione al proprietario dell’AirTag. Nessun altro ottiene le informazioni sulla posizione. Nemmeno Apple.

Queste funzionalità di privacy e sicurezza sono così buone che i criminali ora stanno trovando il modo di utilizzare la tecnologia AirTag per commettere crimini. Nello specifico, i ladri usano l’AirTag di Apple per etichettare un’auto in un parcheggio pubblico e rintracciarla fino all’abitazione del proprietario. Quindi rubano il veicolo dal vialetto piuttosto che rischiare una rapina da un luogo più pubblico.

La polizia regionale di York ha emesso un comunicato stampa evidenziando il problema.

L’agenzia spiega che il numero di casi in cui il tracker di Apple è stato utilizzato per localizzare la casa di un proprietario di auto è aumentato. Da settembre 2021, gli agenti di polizia hanno indagato su cinque incidenti in cui i ladri hanno rubato veicoli di lusso con l’aiuto di AirTag.

Cosa si puo’ fare per proteggersi

Apple dispone di protezioni integrate nel software AirTag per garantire che gli attori malintenzionati possano tracciare e spiare gli obiettivi. Quando qualcuno posiziona un AirTag su un bersaglio ignaro, la vittima riceverà un ping che li informa che qualcuno sta cercando di rintracciarli. Sempre se la vittima non ignori la notifica.

I ladri sperano che i conducenti non notino i tracker e li rimuovano. Se funziona, avranno l’indirizzo di casa della vittima.

Questo è il ruolo piccolo ma vitale che svolgono gli AirTag. I ladri cercheranno quindi di rubare il veicolo che hanno preso di mira direttamente dalla casa del proprietario.

La polizia spiega che i ladri si affidano a mezzi convenzionali per rubare le auto una volta scoperti i loro indirizzi di casa. Entreranno in macchina usando uno strumento come un cacciavite. Utilizzeranno quindi le porte diagnostiche di bordo per riprogrammare il veicolo in modo che accetti una chiave che hanno portato con sé. Dopodiché, l’auto si avvia e i ladri possono allontanarsi con l’auto. Il monitoraggio degli AirTag non svolge altro ruolo nell’effettivo processo di furto.

La polizia consiglia quinsi ai proprietari di auto di adottare diverse misure per ridurre il rischio di furto dell’auto. I conducenti dovrebbero parcheggiare le loro auto in garage chiusi quando possibile, poiché i ladri di solito rubano le auto dai vialetti.

I proprietari di auto dovrebbero anche utilizzare un lucchetto per le ruote e installare un lucchetto sulla porta dati per evitare manomissioni. Inoltre, un sistema di sorveglianza di qualità sarebbe utile per registrare ciò che accade all’auto.