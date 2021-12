Il volantino Carrefour punta a ritagliarsi un piccolo/grande spazio nel cuore di milioni di utenti italiani, promettendo un risparmio importante sull’acquisto di alcuni dei migliori prodotti in circolazione, e non solo. La campagna promozionale ripercorre esattamente le linee guida di tutte le precedenti, senza portare sorprese particolari.

Gli acquisti, difatti, potranno essere completati recandosi personalmente in negozio, senza però essere effettivamente disponibili sul sito ufficiale. In parallelo, coloro che acquisteranno uno smartphone potranno fruire gratuitamente della versione no brand, ovvero aggiornamenti rilasciati tempestivamente dal produttore, non dall’operatore telefonico; per finire con la solita garanzia legale della durata di 2 anni, valida dal giorno d’acquisto.

Carrefour: tantissime occasioni per tutti i gusti

I prezzi da Carrefour raggiungono i minimi storici, sebbene comunque l’azienda abbia deciso di focalizzare l’attenzione verso la fascia molto bassa della telefonia mobile. L’unico modello effettivamente in promozione è Xiaomi Redmi 9AT, un dispositivo non propriamente recente, ancora caratterizzato da discrete prestazioni generali, disponibile ad una cifra finale che non supera i 100 euro.

Per godere di un buon mix di prestazioni, il consiglio è comunque di acquistare in abbinata anche la Xiaomi Mi Band 4C, una smartband dello stesso brand di fascia bassissima, per la quale si spenderanno al massimo 14,95 euro. Entrambi i prodotti, come anticipato, possono essere acquistati con garanzia di 24 mesi, e sopratutto lo smartphone è disponibile nella sua variante completamente sbrandizzata, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati dal produttore in maniera decisamente più tempestiva.