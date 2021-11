Il social più famoso probabilmente del pianeta è fresco di una vasta e nutrita campagna di aggiornamenti a tema sicurezza, Instagram ha visto infatti arrivare nuove funzionalità per tutelare sia la fasce più rischio da incontri non propriamente appropriati, sia per tutelare il singolo utente da un uso troppo intensivo dell’app, basti pensare alla funzione “Take a Break” o alle limitazioni per la protezione dei minori.

Dopo queste nuove features a tema sicurezza è arrivato però il momento di aggiornare anche le funzionalità, ecco dunque che Instagram ha in servo due nuove features che certamente saranno gradite alla sua community, la prima come già vi abbiamo parlato in un altro articolo riguarda la possibilità di aggiungere la musica anche nei post che andranno direttamente nella nostra feed, la seconda invece riguarderà le stories, scopriamola insieme.

Instagram Stories da 60 secondi

È tutto vero, molto presto uno dei cambiamenti più attesi nella storia di Instagram arriverà per tutti, infatti le stories verranno estese a 60 secondi di durata, dunque per condividerne una della durata di un minuto non sarà più necessario pubblicare 4 contenuti distinti bensì uno soltanto.

Si tratta dunque di un ulteriore cambiamento per migliorare l’esperienza d’uso del social, arrivato dopo l’aggiunta della possibilità di segnalare un problema semplicemente scuotendo il telefono, tra l’altro introdotta senza nessun tipo di preavviso o annuncio.

La feature è attualmente disponibile per gli utenti iOS, come di consueto gli utenti Android dovranno attendere leggermente di più per il rilascio, che comunque siamo certi non tarderà ad arrivare.