Il Play Store ha finalmente un nuovo look, ma questa volta Google sta concentrando la sua attenzione sulla versione del sito web del Play Store. Il nuovo design cambia drasticamente rispetto al design del sito precedente. Invece dell’aspetto disordinato e squadrato di un tempo, il nuovo sito Web sembra prendere alcuni spunti di design dei materiali con angoli arrotondati, ma anche dal più recente design dell’app Play Store eliminando la barra di navigazione laterale.

Le impostazioni, la gestione delle app e simili ora si trovano quando si fa clic sulla miniatura dell’utente, proprio come nella versione mobile. Nella parte superiore c’è un menu per filtrare le app in base al tipo di dispositivo, il che dovrebbe rendere più facile trovare esattamente ciò di cui hai bisogno per i tuoi vari dispositivi, in particolare durante una ricerca. Questo coincide con la nuova esperienza del Play Store che Google aveva promesso.

Play Store prende spunto dalla sua versione mobile

Inoltre, le pagine delle app occupano molto più del display con un’esperienza a schermo intero. Nel complesso, l’esperienza sembra molto più pulita. Alcune app ottengono anche un’anteprima video a schermo intero quando apri la loro pagina. Il cambiamento non sembra essere ancora attivo sulla versione statunitense del sito Web, ma Android Police nota che è già attivo in Corea e Taiwan. Detto questo, sembra che il nuovo design non abbia raggiunto alcune parti del sito, come la libreria dell’app.

Tuttavia, dopo che il Play Store ha visto alcune modifiche al design nel corso degli anni sui migliori telefoni Android, è bello vedere che Google ha finalmente dato una revisione moderna al suo sito Web obsoleto. Si spera che la nuova esperienza venga implementata per più utenti.