ZTE Axon 30 Ultra è l’ultimo smartphone top di gamma del noto produttore cinese e può vantare già di per sé una scheda tecnica davvero notevole. Nonostante questo, l’azienda ha da poco presentato la versione Aerospace Edition, la quale dispone addirittura di ben 18 GB di memoria RAM.

Il noto produttore cinese ZTE ha da poco presentato ufficialmente una nuova versione speciale del suo ultimo top di gamma. Come già accennato, si tratta del nuovo ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition. Quest’ultimo è stato realizzato per celebrare il successo dell’agenzia spaziale cinese.

Tra le sue peculiarità, sappiamo che la nuova versione di questo flagship può vantare la presenza di ben 18 GB di RAM ma non solo. Sfruttando lo storage interno (che qui raggiunge un quantitativo spaventoso di 1 TB), infatti, è possibile espanderla ulteriormente fino ad arrivare a ben 20 GB. Rimangono poi le specifiche tecniche al top. Tra queste, ricordiamo ad esempio io processore Snapdragon 888 5G di Qualcomm.

Il display, poi, è un eccellente pannello SuperAMOLED da 6.67 pollici di diagonale con i bordi leggermente curvi ai lati e con un elevato refresh rate da 144H. Risulta notevole anche il comparto fotografico che include tre sensori fotografici da 64 megapixel e un sensore fotografico da 8 megapixel.

Per il momento il nuovo ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese a partire dal 25 novembre 2021. Tuttavia, l’azienda non ha ancora reso noti i prezzi ufficiali di questo device, ma immaginiamo che saranno lievemente maggiorati rispetto alla versione classica.