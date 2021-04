Il noto produttore ZTE ha annunciato ufficialmente sul mercato il suo nuovo flagship. Stiamo parlano del nuovo ZTE Axon 30 Ultra, uno smartphone dotato di un comparto fotografico all’avanguardia. Quest’ultimo è infatti costituito da tre sensori fotografici da 64 megapixel più uno zoom periscopico da 8 megapixel.

Ufficiale il nuovo top di gamma di ZTE, ZTE Axon 30 Ultra

Il nuovo flagship di casa ZTE punta moltissimo al comparto fotografico. Come già accennato, il nuovo ZTE Axon 30 Ultra può vantare la presenza di un Trinity Camera System all’avanguardia. Il presidente dell’azienda, in particolare, ha così commentato: “La computational photography è il futuro perché rispetto alle vere attrezzature fotografiche professionali, la più grande capacità degli smartphone è proprio la potenza di calcolo, sia che si tratti di edge o di cloud computing . Grazie all’algoritmo di Third Era sperimentato da ZTE, i dispositivi mobili della multinazionale Cinese hanno superato i limiti delle dimensioni spazio-temporali. In futuro ci sarà l’opportunità di bypassare la Single-Lens Reflex Camera nella fotografia mobile proprio attraverso questa capacità integrata, con un algoritmo AI superiore e un migliore insieme di capacità cloud, canali e terminali.”

Lo smartphone adotta infatti l’originale tripla fotocamera principale Trinity di ZTE e il sistema di imaging quad array il quale, quando utilizzato come piattaforma, combina perfettamente la qualità dell’immagine e del colore per garantire scatti di altissima qualità. Dal punto di vista estetico, poi, il terminale dispone di un design moderno con un ampio display AMOLED da 6.67 pollici e con una frequenza di aggiornamento pari a 144Hz e un touch sampling di 300Hz. Prestazioni poi al top grazie alla presenza del SoC Snapdragon 888.

Il nuovo ZTE Axon 30 Ultra sarà disponibile in Cina a partire dal 19 aprile, mentre il suo debutto a livello internazionale è previsto per il mese di maggio 2021.