I prezzi da comet sono fortemente ribassati, grazie sopratutto alla presenza di un volantino che la vede scontare i migliori prodotti in circolazione, raggiungendo livelli inimmaginabili fino a pochissimo tempo fa, e garantendo un risparmio fuori da ogni logica.

La soluzione corrente, lo ricordiamo, è disponibile come al solito sull’intero territorio nazionale, ciò sta a significare che gli stessi prezzi saranno effettivamente fruibili recandosi personalmente presso il negozio più vicino alla propria residenza, senza differenze particolari. Stesso discorso per l’e-commerce, gli ordini potranno essere presentati anche sul sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si dovessero superare i 49 euro di spesa.

Comet senza precedenti: questo volantino è incredibile

La settimana del Black Friday 2021 porta con sé sconti decisamente importanti su un elevato quantitativo di prodotti, i prezzi sono ai minimi storici, anche se nella maggior parte dei casi sono legati a modelli che non costano più di 500 euro.

Il modello di cui consigliamo sapientemente l’acquisto è lo Xiaomi Mi 11i, un prodotto veramente molto recente, che punta fortissimo sull’ottimo rapporto qualità/prezzo, per invogliare il maggior numero di utenti all’acquisto, senza mai snaturarsi o pretendere troppo. In alternativa, in vendita alla modica cifra di 399 euro, sarà possibile affidarsi al Realme GT Master Edition, un prodotto decisamente interessante, che punta fortissimo sull’estetica, garantendo ugualmente discrete prestazioni generali.

Tutto il volantino Comet è raccolto nelle pagine che è possibile visualizzare direttamente online sul sito ufficiale.