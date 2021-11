La nuova campagna promozionale pensata da Esselunga riesce ancora una volta a sorprendere gli utenti che da tempo volevano acquistare la tecnologia spendendo il minimo indispensabile, proponendosi come più valida alternativa alle offerte dei più quotati rivenditori di elettronica.

Il risparmio risulta essere alla portata di ogni utente sul territorio nazionale, difatti gli acquisti possono essere completati recandosi personalmente in negozio, non sul sito ufficiale, senza particolari limitazioni in termini di quantitativi di scorte effettivamente disponibili. La soluzione descritta nell’articolo prevede anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà necessariamente essere esercitata presso le medesime location di acquisto.

Scorrete il nostro canale Telegram per avere la certezza di scoprire quali sono i migliori codici sconto Amazon ed anticipare le offerte del Black Friday 2021.

Esselunga: tutte le offerte dai prezzi sempre più bassi

Esselunga pare essere assolutamente inarrestabile, infatti all’interno dell’ultimo volantino si può scovare un’occasione molto interessante, che spinge gli utenti a raggiungere un livello di risparmio inimmaginabile fino a poco tempo fa. Il prodotto in questione è lo Xiaomi Mi Band 6, una smartband dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, data la richiesta attuale dell’azienda pari a soli 34,90 euro.

La sua scheda tecnica è fornitissima di specifiche che la possano effettivamente innalzare ad un nuovo livello qualitativo, poiché è comunque dotata di un display da 1,56 pollici di diagonale, 30 modalità differenti di allenamento, una batteria che garantisce una autonomia fino a 14 giorni continuativi (e ricaricabile in sole 2 ore), una resistenza all’acqua fino a 5 ATM, nonché i classici rilevamenti del battito cardiaco, dei passi, delle distanze percorse e delle calorie bruciate.