L’operatore virtuale CoopVoce ha recentemente deciso di offrire un benvenuto a tutti i nuovi clienti, si tratta di un bonus di 15 euro. Questo buono verrà offerto a tutti coloro che decidono di attivare alcune offerte della gamma Evo.

Vi ricordo che le offerte Evo prevedono minuti illimitati, 1000 SMS e fino a 100 Giga di traffico internet mobile. Andiamo a scoprire insieme tutti i dettagli.

CoopVoce: 15 euro di bonus a tutti i nuovi clienti

L’operatore ha già iniziato da almeno una settimana ad inviare un’email ad alcuni suoi già clienti comunicando un codice coupon monouso per attivare una nuova SIM con la contestuale portabilità del proprio numero attivando le offerte Evo. Il coupon permette di ricevere il bonus sia richiedendo la portabilità online che in uno qualsiasi dei punti vendita CoopVoce.

Il cliente può decidere di regalare il coupon del valore di 15 euro a chi vuole, ma anche di utilizzarlo lui stesso se vuole attivare una nuova SIM con contestuale portabilità. Il traffico bonus è utilizzabile verso tutti e senza vincoli, traffico internazionale escluso.

Ecco l’esempio di un messaggio inviato ai propri clienti: “Un benvenuto speciale. Regala un Codice esclusivo a chi vuoi o tienilo per te: utilizzarlo per portare un numero in CoopVoce entro il 21 novembre 2021 e ricevere 15 euro di bonus se scegli tra le promo EVO 100, EVO 30 o Evo Voce&Sms. La promozione è in esclusiva online e il codice è utilizzabile una volta sola! Ecco il codice a te riservato“.