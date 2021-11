Le chat non lette in Google Messaggi sono attualmente visualizzate in grassetto per attirare la tua attenzione su di esse ogni volta che apri l’app. Tuttavia, l’app di messaggistica potrebbe presto aggiungere un nuovo modo per evidenziare le chat non lette.

Google Messaggi sta testando un nuovo metodo per visualizzare un punto blu a destra del timestamp di un messaggio non letto, secondo Android Police. L’ultima modifica è stata scoperta da un informatore nella versione beta più recente dell’app (v10.6.240).

Google Messaggi si prepara a rilasciare un nuovo aggiornamento

Se la funzione suona familiare, è perché non è nuova. Google utilizza da tempo questo tipo di punto come badge di notifica sulle homescreen dei migliori telefoni Android. Questo tipo di badge è disponibile anche sui dispositivi iOS, insieme ai conteggi non letti.

La cosa interessante del nuovo esperimento di Google Messaggi è che rende più evidenti i messaggi che non hai aperto. Sebbene il metodo del testo in grassetto esistente svolga il lavoro, è ancora possibile che alcuni utenti perdano i messaggi non letti se non sono presenti altri indicatori.

Tuttavia, WhatsApp ha già questa funzione ma, supponendo che arrivi a Messaggi in futuro, la funzione è ancora una gradita aggiunta all’app di messaggistica. L’ultima scoperta arriva pochi mesi dopo che Google è stato avvistato mentre sperimentava una funzione di spinta per Messaggi, un sistema simile a Gmail che ti ricorderà automaticamente di rispondere a testi importanti. La nuova funzionalità è ora disponibile per un gruppo limitato di utenti. Apparentemente Google lo sta implementando anche come aggiornamento lato server.