Il team di Amazon Prime Video ha recentemente annunciato un’importante novità per questa popolare piattaforma di streaming di contenuti, già definita rivoluzionaria da qualcuno.

Secondo le ultime indiscrezioni, si parla della possibilità di inviare scene della propria serie Amazon Original preferita, direttamente dal proprio telefono. Attualmente la funzione è stata lanciata negli Stati Uniti ma non possiamo escludere che possa arrivare anche da noi. Scopriamo maggiori dettagli.

Amazon Prime Video lancia una nuova funzionalità

Stando a quanto viene spiegato dal colosso dell’e-commerce, questa funzionalità è resa possibile dalla tecnologia X-Ray e grazie ad essa i clienti Prime Video potranno condividere le loro clip preferite di serie selezionate Original con amici e familiari sui social media o tramite un messaggio diretto. Allo stato attuale questa nuova funzionalità è limitata ai possessori di un iPhone ed è disponibile, come appena detto, soltanto negli Stati Uniti.

Il sistema di funzionamento della nuova feature di Amazon Prime Video è piuttosto semplice, in quanto è sufficiente toccare il pulsante “Condividi una clip” mentre si sta guardando un episodio nell’app Prime Video su un dispositivo iOS e ciò metterà in pausa la riproduzione, aprendo una schermata per la modifica e la condivisione della clip. Prime Video genererà una clip di 30 secondi di ciò che è stato appena visto e l’utente sarà in grado di spostare la clip in avanti o indietro per scegliere cosa condividere, con la possibilità di visualizzare il contenuto in anteprima prima di inviarlo.

Una volta terminato il “lavoro”, l’utente può condividerlo toccando l’apposito tasto e scegliendo tra le varie applicazioni disponibili come per esempio Instagram, Facebook, Twitter, iMessage, Messenger e WhatsApp. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire se la funzione sbarcherà anche in Europa e in Italia.