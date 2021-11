Gli utenti che attualmente possiedono uno smartphone Google Pixel, sanno bene il piacere di ricevere per primi gli aggiornamenti software di Google. Anche se, nelle ultime ore, sicuramente non sono stati contenti.

Il colosso di Mountain View infatti, sembrerebbe aver rilasciato un aggiornamento sbagliato per alcuni Pixel che, ovviamente, hanno avuto problemi nel funzionare. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google rilascia un aggiornamento sbagliato per alcuni Pixel

Secondo quando segnalato da moltissimi utenti sui social più famosi, Twitter, Telegram, Reddit, il colosso Google avrebbe rilasciato un nuovo aggiornamento software con la build errata. Le segnalazioni infatti indicano la ricezione della notifica di aggiornamento ad Android 12 su dispositivi che erano già aggiornati ad Android 12. Solo dopo qualche ora si è capito che si tratta della build di Android 12 per l’operatore Verizon in fase di distribuzione anche per i dispositivi Unlocked.

Effettuare un aggiornamento riservato ai dispositivi brandizzati Verizon su modelli Unlocked promette nulla di buono, anzi. Si sarebbe dunque trattato di un errore da parte di Google o di Verizon, ancora questo non si è capito, nella distribuzione dell’aggiornamento via OTA. Alcuni utenti hanno anche segnalato che dopo poco la notifica è scomparsa e l’aggiornamento non è stato più proposto.

Le segnalazioni hanno riguardato diversi smartphone del colosso, da Pixel 3A a Pixel 5, non tralasciando Pixel 4. Al momento sembrerebbe essersi risolta la situazione, ma sicuramente i possessori di questi smartphone, che hanno effettuato l’aggiornamento, hanno passato qualche ora di preoccupazioni.