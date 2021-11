Il continuo duello tra i due principali sistemi operativi mobili sul mercato della telefonia, continua senza problemi. Sia iOS di Apple che Android di Google continuano a fare una corsa unica verso mete sempre più alte, proprio come ha dimostrato il robottino verde.

I numeri sono cresciuti tantissimo negli ultimi anni fino a far arrivare Android ad ottenere 2 miliardi di utenti. Il merito è anche della grande versatilità che viene esposta soprattutto all’interno del Play Store di Google. Qui proprio oggi tutti gli utenti Android potranno scaricare gratuitamente diversi titoli a pagamento in maniera gratuita. L’offerta durerà solo per qualche giorno.

Android presenta tanti titoli a pagamento totalmente gratis sul suo Play Store per qualche giorno

La lista che trovate qui in basso è fornita di tutti i link diretti per effettuare il download ufficiale dal market.