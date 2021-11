Offerta pazzesca per tutti gli utenti che potranno accedere all’acquisto di un nuovo smartphone con una formula unica grazie a WindTre.

Questa offerta si rivolge a tutti gli utenti che hanno usufruito dei servizi della compagnia telefonica per più di 6 mesi. Si tratta di una promo esclusiva che permetterà di entrare in possesso di un nuovo smartphone in maniera molto conveniente.

Promossa dall’azienda lo scorso luglio, la società è tornata con una proposta che include un modello aggiornato di Xiaomi. Tuttavia, l’offerta deve essere attivata il prima possibile. In parte perché sarà disponibile nei negozi WindTre solo fino al 22 novembre, ma anche perché è un’offerta fino ad esaurimento scorte, e quindi, se vogliamo aggiudicarci un dispositivo specifico, dovremo attivarlo quanto prima.

Ecco come attivarla

Per accedere all’offerta sarà quindi necessario avere una sim attiva da almeno 180 giorni, che abbia un profilo di addebito mensile superiore a 5,99 euro. A questo punto sarà necessario recarsi in negozio e firmare un contratto di vendita a rate della durata di 24 mesi. Solo questa operazione, ovvero l’abbonamento, è soggetta ad una commissione di 4,99 euro.

Un vincolo significativo è il metodo di pagamento. Per questo tipo di soluzione, l’unico modo accettabile è l’addebito su carta di credito o bancomat. Tuttavia, gli importi che saremo tenuti a pagare ci verranno restituiti sotto forma di sconto in fattura, pari al valore che dovremmo pagare per la sim ricaricabile combinata. La formula della rata 0 corrisponde quindi sostanzialmente ad uno sconto sui consumi e sul pacchetto tariffario base ordinario.

In fase di stipulazione si terrà conto anche dei vincoli qualora si intenda successivamente applicare il recesso anticipato. In questo caso, all’utente vengono offerte due opzioni. La prima consiste nel sostenere l’acquisto del dispositivo pagando un importo pari alla restituzione del prestito. La seconda, invece, permette di mantenere il pagamento dilazionato. Tuttavia, se durante la durata del contratto, il cliente ci ripensa, sarà libero di tornare sui suoi passi e procedere con un’ulteriore modifica.

Smartphone disponibili

Tra i dispositivi tra cui scegliere avremo una rosa molto ampia composta da modelli come due Oppo, l’A54 5G e A16, due Xiaomi, il Redmi 10 da 64GB e quello da 128GB, due Samsung Galaxy, l’A12 da 128GB e l’A03s, così come un TCL 20R 5G, un 20 SE e infine un TCL 20R 5G.