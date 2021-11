Vuoi entrare nella storia de La Casa di Carta 5? Desideri far parte anche tu di coloro che hanno lasciato un solco indelebile nel mondo delle serie TV e dello streaming on demand? Allora non puoi perderti un’opportunità davvero eccezionale e irripetibile. Netflix ha avviato un concorso esagerato che permetterà a 100 fan de La Casa di Carta di entrare nella banda per l’ultimo episodio della serie. Ecco come partecipare prima che arrivi il gran finale di stagione.

La Casa di Carta 5: vinci l’evento ed entri nella leggenda

“Dimostra di essere il più grande fan della banda” è lo slogan che introduce un concorso realizzato da Netflix che regalerà a 100 vincitori la possibilità di avere un posto nell’ultimo episodio de La Casa di Carta 5. In pratica, nell’eventualità, di entrare nella leggenda di questo titolo.

Come è possibile vincere questo incredibile regalo? È molto semplice. Basta condividere una foto o un video che dimostra quanto sei fan della banda de La Casa di Carta. Ovviamente prima di pubblicarlo dovrai inserire l’hashtag #LCDPfinale. Mi raccomando, non ti sbagliare. Se sarai tra i 100 migliori allora potrai aggiudicarti un posto nella storia di questa serie TV entrando a far parte della banda per l’ultimo episodio.

Siamo quasi alla fine. È ora di celebrare, e vogliamo farlo con stile. Condividi una foto o un video che dimostra che sei uno dei più grandi fan della banda con l'hashtag #LCDPfinale. Potresti diventare parte dello show per sempre. pic.twitter.com/S6gGOHNnio — Netflix Italia (@NetflixIT) October 27, 2021

Ecco il testo ufficiale che Netflix ha pubblicato per annunciare questo speciale concorso social:

“Siamo quasi alla fine. È ora di celebrare, e vogliamo farlo con stile. Condividi una foto o un video che dimostra che sei uno dei più grandi fan della banda con l’hashtag #LCDPfinale. Potresti diventare parte dello show per sempre“.

Insomma, si tratta di un’occasione irripetibile che già in molti hanno colto. Infatti continuano ad arrivare pubblicazioni al grido dell’hashtag #LCDPfinale. Chissà se anche tu sarai uno dei fortunati vincitori. Sicuramente, solo se la tua fantasia dimostrerà che sei il più grande fan al mondo della banda. Intanto parte il conto alla rovescia per gli ultimi 5 episodi de La Casa di Carta 5 Volume 2 che usciranno il 3 dicembre 2021.