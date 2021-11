timvision-dazn-e-uefa-champions-league-a-meno-di-20-euro-al-mese

Grazie a TIMVISION ora potrai assistere a tutte le partite di Serie A TIM con DAZN e alla UEFA Champions League a meno di 20 euro al mese! Un’opportunità da cogliere al volo che ti lancia in un mondo di contenuti fantastici in pochi minuti. Una promozione da non lasciarsi sfuggire che regala davvero tanto, spendendo incredibilmente poco. Scopriamo insieme il ricco bundle che include tanto sport e tutta la programmazione di TIMVISION.

TIMVISION: calcio e sport per tutti a un prezzo bomba

Se ami il calcio e lo sport in generale non puoi perdere l’ultima offerta TIMVISION che offre, anche se non sei cliente TIM, tutte le partite della Serie A TIM con DAZN e quelle della UEFA Champions League con Infinity+ inclusi nell’abbonamento. Come?

“L’offerta TIMVISION Calcio e Sport può essere attivata da tutti i Clienti TIM e NON TIM. Dopo aver cliccato su ATTIVA ti basterà selezionare la modalità che preferisci. Dopo l’attivazione riceverai un’email e un SMS per ciascun servizio contenuto nel pacchetto, con i link per la creazione dei relativi account“.

Se hai già un abbonamento DAZN attivo, ma non vuoi perderti questa opportunità ricca di contenuti, non ti preoccupare, ci pensa a tutto TIM:

“Se sei già abbonato a DAZN o TIMVISION, dopo l’attivazione ti saranno fornite tutte le istruzioni per mantenere i tuoi account esistenti e sospenderne il pagamento“.

Insomma, un’opportunità davvero incredibile e golosa per chi ama il calcio e lo sport. Vediamo ora cosa include il ricco bundle che fino al 30/09/2022 costerà 19,99 euro al mese:

tutta la Serie A TIM con DAZN incluso;

con incluso; tutta la UEFA Champions League con Infinity+ incluso;

con incluso; tutti i contenuti di TIMVISION ;

; TIMVISION Box incluso nel canone di abbonamento.

Cosa state aspettando a sottoscrivere la nuovissima offerta TIMVISION Calcio e Sport? Tantissimi vantaggi a un prezzo davvero speciale e scontato fino all’inizio del prossimo campionato! Non potevamo chiedere di meglio!