PlayStation ha annunciato la nuova lista di giochi per PS Plus di novembre, dimostrandosi ancora come uno dei servizi che offre giochi gratuiti di alto livello.

Sei titoli sono in palio questo mese, tre dei quali sono esclusivi per la realtà virtuale. Knockout City, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning e First Class Trouble sono tra i titoli questo mese. The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners e Until You Fall sono invece disponibili su PSVR. Tutti questi saranno disponibili per essere aggiunti alla tua libreria il 2 novembre.

Knockout City è stato rilasciato proprio quest’anno e arriverà gratuitamente su PlayStation 5 e PlayStation 4 come parte della gamma PS Plus il prossimo mese. È un gioco multiplayer online in cui giochi a dodgeball su più mappe mentre usi una varietà di abilità e potenziamenti per rimanere in vita ed eliminare i tuoi avversari.

Ecco altri giochi disponibili

First Class Trouble arriverà anche su PS5 e PS4 come parte della gamma PS Plus. Descritto come un gioco di società di deduzione, le partite saranno a sei giocatori, 4 saranno buoni e dovranno capire come tornare sulla Terra, e altri 2 faranno da disturbo.

L’ultimo titolo non VR in arrivo nella lineup PS Plus di novembre è Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. Questo remaster del titolo ormai cult del 2012 che porta lo stesso nome è solo un gioco per PS4, anche se i giocatori di PS5 potranno giocarci tramite la retrocompatibilità. Con una storia scritta da R.A. Todd McFarlane, creatore di Salvatore e Spawn, e il gameplay progettato in parte dall’ex lead designer di Elder Scrolls IV: Oblivion, Ken Rolston, Kingdoms of Amalur mescola il frenetico combattimento d’azione in terza persona, il sistema si basa sulle fondamenta di un gioco di ruolo.

Tutti e sei questi giochi saranno disponibili per il download e per essere aggiunti alla tua libreria a partire dal 2 novembre. Knockout City, First Class Trouble e Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning saranno disponibili fino al 6 dicembre. I tre titoli VR saranno disponibili agli abbonati PS Plus fino al 3 gennaio.

Se non l’hai ancora fatto, assicurati di aggiungere le offerte PS Plus di questo mese: Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 e Mortal Kombat X. Hai tempo fino al 1 novembre per farlo.