Vodafone continua ad essere al centro del mercato della telefonia mobile. Anche in questi giorni di Halloween i clienti che decidono di attivare una nuova tariffa potranno beneficiare di importanti promozioni. Ancora una volta, il gestore inglese decide di premiare gli utenti che andranno ad effettuare la portabilità del numero da altro gestore, con un occhio di riguardo agli attuali abbonati di Iliad.

Vodafone, per Halloween ecco l’occasione con 120 Giga

La migliore promozione di questi giorni in casa Vodafone resta la Special 100 Giga. Gli abbonati che decidono di attivare questa tariffa low cost avranno un pacchetto di consumi che prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 100 Giga per la connessione internet. Il costo previsto per il rinnovo della ricaricabile sarà di 8,99 euro.

La Special 100 Giga è stata pensata dal gruppo commerciale di Vodafone come alternativa principale alla Giga 120 di Iliad. Questa ricaricabile, a fronte di un pacchetto di consumi leggermente inferiore, assicura ai clienti un prezzo più basso rispetto ad Iliad.

Le condizioni di attivazione per la ricaricabile sono molto semplice. Gli abbonati dovranno aggiungere in sede di attivazione una quota una tantum di 10 euro a Vodafone per la dotazione della SIM. Al tempo stesso però gli utenti avranno la garanzia di un costo bloccato nel primo semestre.

La portabilità del numero è propedeutica all’attivazione, che si può richiedere presso uno dei punti vendita ufficiali di Vodafone sul territorio nazionale. Solo ai clienti di Iliad è concessa anche la facoltà di attivare online l’offerta.