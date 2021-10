Vuoi entrare nella storia della rete internet italiana? Allora non puoi perderti la nuova offerta per la Fibra di TIM: è semplicemente Magnifica! Grazie alla nuovissima promozione TIM Magnifica, da poco disponibile sul sito ufficiale, potrai navigare fino a 10 Gbps in download. La nuova Fibra dell’operatore nazionale in download è 10 volte più veloce, potente, stabile e sicura. Ovviamente è ancora in fase di sperimentazione, ma per molti sarà un onore essere tra i primi a provarla. Ecco tutti i dettagli e il prezzo dell’offerta.

TIM Magnifica: navighi fino a 10 Gbps

Entra anche tu a far parte di coloro che saranno i protagonisti di un passaggio storico nell’era dell’internet di casa. Grazie alla nuova offerta Fibra TIM Magnifica, navighi fino a 10 Gbps in download. Un record incredibile che regalerà tantissime emozioni.

Nasce #Magnifica, la nuova Fibra di TIM 10 volte più veloce di sempre. Potente, stabile e sicura con la soluzione tecnologica TIM TS+ e un servizio di assistenza dedicata. Semplicemente Magnifica! Scopri subito: https://t.co/inwgoeGlhf pic.twitter.com/lv5z1heOag — TIM Official (@TIM_Official) October 28, 2021

L’offerta TIM Magnifica è disponibile online sul sito ufficiale dell’operatore telefonico nazionale. Il bundle a 49,90 euro al mese include:

Fibra Ultraveloce fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload ;

fino a in e in ; Modem Top Performance WiFi 6 con tecnologia all’avanguardia per assicurare il massimo delle performance in termini di copertura di rete, stabilità, velocità e qualità;

con tecnologia all’avanguardia per assicurare il massimo delle performance in termini di copertura di rete, stabilità, velocità e qualità; WiFi Certificato 360° per un segnale ottimizzato in ogni ambiente della casa;

per un segnale ottimizzato in ogni ambiente della casa; Safe Web Plus , il piano sicurezza per proteggere tutta la famiglia e navigare senza pensieri;

, il piano per proteggere tutta la famiglia e navigare senza pensieri; Assistenza dedicata TIM Prima Classe con accesso prioritario al Servizio Clienti 187 e nei negozi dell’operatore telefonico;

dedicata con accesso prioritario al e nei negozi dell’operatore telefonico; TIM Quality Care, la migliore assistenza che, se non soddisfa le tue aspettative, ti regala un Bonus in bolletta.

L’operatore telefonico nazionale sta puntando tutto sulla qualità, non solo sulla velocità che, se realmente arriva a sfiorare i 10 Gbps, è davvero incredibile. Infatti, grazie al servizio TIM Quality Care, il provider promette un Bonus in bolletta se le aspettative che il cliente aveva sull’assistenza non sono state soddisfatte. Come fare? Semplicemente chiamando il 187 e raccontando quali sono stati i problemi o le cause di delusione. Richiedendo il Bonus all’operatore, quest’ultimo lo inserirà nella prossima bolletta.

