Quanto spenderesti per il telefono più costoso del mondo? Alcuni dei telefoni più costosi possono costare anche milioni di dollari.

Elenco dei telefoni più costosi

Vertu Signature Diamond

Vertu ha realizzato il suo primo telefono, il telefono Signature nel 2002. Questi telefoni sono basati su tecnologie Android e contengono funzionalità in gran parte di base.

Vertu crea telefoni cellulari di design per uomini e donne che probabilmente hanno un’auto di lusso che si abbina al loro cellulare. Molti dei telefoni più costosi di Vertu non sono altro che un normale telefono cellulare decorato con pietre e pelle costose.

Vertu promette telefoni “fatti a mano in Inghilterra” e questo è ciò che i clienti ottengono un telefono cellulare fatto a mano. Ogni telefono è creato interamente a mano e progettato per simboleggiare il lusso.

Il piccolo mulino di Vertu si trova oltre il pittoresco villaggio di Church Crookham nell’Hampshire, in Inghilterra, che si trova a 40 chilometri a ovest di Londra.

Ci sono diversi tipi di collezione che vertu ha come l’Aster, la Bentley e una collezione personalizzata. I telefoni di base vengono utilizzati per creare la raccolta di firme.

iPhone Princess Plus

iPhone Princess è al numero nove della nostra lista dei telefoni più costosi. Progettato dal gioielliere e designer austriaco Peter Aloisson, il bellissimo iPhone Princess Plus è tempestato di 318 diamanti, 17,75 carati di una pietra preziosa.

Questo telefono ha preso il nome da questi 138 diamanti taglio principessa utilizzati sulla superficie del telefono.

I restanti 180 diamanti utilizzati sulla superficie del telefono sono a taglio brillante e il diamante utilizzato nel telefono è di 17,75 carati, mentre l’oro bianco è usato intorno al suo bordo. Tutti i diamanti utilizzati sono della migliore qualità.

L’iPhone Princess Plus ha un costo di 176.400 dollari. Il primo vero cliente del telefono è un imprenditore russo che lo aveva preordinato nell’ottobre 2007 e ha ricevuto il telefono nel gennaio 2008.

Le caratteristiche del telefono rimangono comunque intatte e l’iPhone Princess Plus si distingue dal resto degli iPhone e viene fornito con un prezzo elevato.

Mentre il peso totale di questi diamanti finirà per trasformare questo dispositivo in un apparato mobile molto pesante, i normali utenti di iPhone che si vantavano dei loro dispositivi costosi saranno svergognati insieme a tutti gli iPhone Princess Plus.

Smartphone BlackDiamond VIPN

Nella nostra lista dei telefoni più costosi abbiamo VIPN Black Diamond, questo telefono è stato creato da Sony Ericson.

Ha dettagli a specchio, specchio in policarbonato e una tecnologia LED organica. questo telefono ha tutte le caratteristiche essenziali come fotocamera, wifi, slot per schede SD. è stato realizzato a Singapore e in Malesia.

Black Diamond VIPN era noto come il primo telefono a utilizzare la tecnologia LED. Questo telefono contiene due diamanti.

Un diamante viene utilizzato nel corpo del telefono e l’altro viene utilizzato nel pulsante di navigazione. Questo telefono ha un sistema operativo Windows e un processore da 400 MHz e 166 grammi di peso. Se non vuoi usare il diamante nel telefono, puoi rimuoverlo e usarlo nei tuoi gioielli.