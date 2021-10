Lo Sconto IVA di Trony è tornato prepotentemente nella scena della rivendita di elettronica, garantendo al consumatore finale un risparmio bellissimo su ogni acquisto effettuato, sia esso legato alla telefonia mobile, che a qualsiasi altra categoria merceologica.

L’altro pregio grandissimo di una soluzione di questo tipo, è legato alla ampia disponibilità sul territorio; è bene sapere, infatti, che ogni acquisto potrà essere tranquillamente completato presso i vari punti vendita in Italia, senza vincoli particolari in termini regionali. I prodotti sono come al solito allegati ad una garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale promette di riparare gratuitamente i soli difetti di fabbrica.

Trony: il volantino con lo Sconto IVA è tornato

Trony riprende quanto di buono avevamo visto ed apprezzato in passato, riproponendolo in salsa completamente differente; gli utenti infatti possono pensare di acquistare tutti i prodotti che vogliono, senza limiti di prezzo, o variazioni in termini di categorie merceologiche, avendo la certezza di ricevere sempre il medesimo sconto percentuale.

Dopo aver aggiunto al proprio carrello i prodotti desiderati, nel momento in cui ci si recherà in cassa si avrà la possibilità di ricevere in cambio una riduzione immediata (non corrispondente quindi a rimborsi o buoni sconto) pari al 18,03% del valore originario di listino.

Lo sconto non sarà mai pari al 22% per una valutazione più estesa, in quanto l’imposta non viene applicata direttamente al prezzo che vedete sullo scontrino, ma ad un listino inferiore, di conseguenza quando scorporata, avrà una incidenza inferiore.