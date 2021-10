L’operatore Vodafone Italia sta attualmente tentando alcuni ex clienti, che in precedenza hanno lasciato il consenso commerciale, proponendo loro delle offerte davvero molto interessanti.

Infatti, alcune delle nuove offerte lanciate dall’operatore rosso, sono destinate solamente agli ex clienti che richiedono la portabilità. Scopriamone insieme qualcuna.

Torna in Vodafone, per te delle offerte incredibili

Partiamo dalla Special Unlimited Edition, che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo mensile di 7 euro con credito residuo o Smart Pay. Questa offerta è destinata a tutti gli utenti che provengono da Iliad, Fastweb, PosteMobile, Daily Telecom, Optima, 1Mobile e alcuni Operatori Virtuali.

La seconda offerta di oggi è la Special 100 Digital Edition che comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico internet sotto rete 4G al prezzo di 9.99 euro al mese su credito residuo o Smart Pay. Questa offerta include anche Happy Black senza alcun costo aggiuntivo ed è attivabile dagli utenti che provengono da Tiscali Mobile, CoopVoce, Iliad, Fastweb e gli altri MVNO.

Infine troviamo la Special Unlimited che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile al prezzo mensile di 9.90 euro con credito residuo o Smart Pay, come le precedenti. In questo caso è attivabile da chi proviene da Kena Mobile, BT Enia Mobile, Bladna Mobile e Lycamobile. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprire maggiori dettagli.