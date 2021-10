MediaWorld è assolutamente da impazzire, il nuovo volantino lanciato dall’azienda propone al pubblico un crescente quantitativo di sconti e di prezzi speciali, con possibilità di risparmiare moltissimo su ogni singolo acquisto effettuato.

La campagna promozionale, a differenza degli XDays ancora attivi solo sul sito, potrà essere fruita tranquillamente in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, senza vincoli o limiti di alcun tipo. Gli utenti potranno recarsi nel punto vendita più vicino alla propria residenza, godendo delle riduzioni effettivamente previste di base.

MediaWorld da primato: quanti sconti speciali

Sconti assolutamente speciali da MediaWorld, arriva il nuovo volantino che propone una enorme varietà di riduzioni di prezzo con le quali gli utenti possono decidere di confrontarsi, sempre nell’ottica di sperare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati.

Il migliore smartphone in promozione è chiaramente Oppo Find X3 Pro, il top di gamma assoluto del 2021 per Oppo, il cui prezzo non va oltre i 939 euro. Scendendo verso livelli più accessibili per la maggior parte di noi, si incrocia prima di tutto l’incredibile Oppo Find X3 Neo, validissima alternativa in termini prestazionali, in vendita a 569 euro, per finire con una serie di modelli molto più economici. Questi sono Oppo A94/A74, Wiko Power U30, TCL 20Y, Oppo A16 o similari.

Il volantino MediaWorld può essere tranquillamente sfogliato in ogni sua parte, aprendo le pagine che potete visualizzare direttamente a questo link speciale.