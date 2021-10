Il colosso sud coreano Samsung fino al prossimo 14 novembre 2021 proporrà la promozione denominata Samsung Galaxy Z Flip3 5G & Z Fold3 5G Super Trade In Foldables.

Quest’ultima permette di risparmiare fino a 900 euro sull’acquisto dei nuovi foldable, quali Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3. Scopriamo insieme cosa fare per ottenere lo sconto.

Samsung: sconto di 900 euro sui nuovi foldable

La promozione menzionata precedentemente permette agli utenti di vendere il proprio smartphone usato, ottenendo un’agevolazione sulla valuta dello stesso. L’usato, ovviamente, dovrà rispettare delle specifiche condizioni. Per poter partecipare alla promozione, dovrete comprare uno dei due foldable del colosso prezzo un negozio aderente e registrare l’acquisto sul sito Samsung entro il prossimo 6 dicembre 2021.

Dovrete compilare un apposito modulo con tutte le informazioni richieste ed il caricamento delle foto prova di acquisto dello smartphone. Dovrete compilare anche i campi relativi al dispositivo usato che intendete cedere e le coordinate bancarie sulle quali riceverete l’importo relativo alla valutazione del dispositivo stesso. L’IBAN che andrete a fornire deve essere intestato al cliente al quale si riferiscono i dati immessi.

Compilando il modulo online il cliente dichiara che il suo smartphone usato costituisce una sua proprietà e non che non è di provenienza illecita. In seguito alla validazione della documentazione inviata, il cliente riceverà un’email di validazione che specifica i successivi step per la richiesta della valutazione del proprio usato. Nel caso in cui non doveste accettare il valore di valutazione del vostro usato dovrete comunicarlo via email entro 30 giorni dall’esito e vi verrà restituito.