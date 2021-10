Con tutto il ben di dio che c’è tra gli scaffali dei supermercati non è facile scegliere il buon cibo. Anzi, è sempre più difficile perché ciò che è buono per noi purtroppo, molto spesso, non fa rima con sano. Tuttavia niente paura, in nostro aiuto ci sarà lo smartphone. Si chiama Yuka e diventerà la vostra migliore consulente alimentare. Si tratta di un’app che, una volta installata sul vostro dispositivo, scansionando la confezione di qualsiasi cibo, saprà indicarvi quelli non sani.

Yuka: l’app che rivela quali sono i cibi spazzatura

Quante volte ci siamo detti: “Mai più cibi spazzatura!”. Nondimeno le volte che ci siamo messi a regime alimentare si possono contare sulle dita di una mano, vero? Forse per pigrizia e, a volte, anche per disinformazione. Ad ogni modo, da oggi abbiamo una nuova opportunità che si chiama Yuka.

Yuka è un’app non proprio giovanissima, infatti nasce nel 2017 in Francia, che è da poco arrivata anche in Italia. Disponibile sia per dispositivi Android che per quelli iOS, può essere scaricata tramite i due link presenti sul sito dell’app che rimandano agli store ufficiali dei due sistemi operativi.

Come utilizzare al meglio l’app e le sue speciali funzioni

Ma come funziona questa app? Utilizzare Yuka non solo è semplice, ma anche veloce. Basta accedervi e quando siete davanti a un prodotto che può essere alimentare, ma anche cosmetico, scansionare il suo codice a barre. In un attimo avrete la sua carta di identità con un giudizio sulla bontà del prodotto e sul suo impatto ambientale.

Non solo, ma Yuka saprà anche fornirvi l’alternativa più sana al prodotto che volete acquistare o che avete già negli armadietti della vostra cucina o del vostro bagno. Ecco le caratteristiche dell’app menzionate dagli sviluppatori: