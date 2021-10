Da ieri 20 ottobre 2021 l’operatore virtuale PosteMobile proporrà nuovamente la propria offerta denominata Creami WOW 50 Giga a meno di 6 euro al mese con minuti, SMS e Giga.

L’offerta appena descritta sarà disponibile, salvo cambiamenti dei prossimi giorni, fino al prossimo 24 ottobre 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli ed il bundle completo.

PosteMobile lancia Creami WOW 50 Giga a meno di 6 euro al mese

Attivando questa offerta si attiva il piano tariffario Creami Extra WOW, che comprende solitamente oltre a minuti ed SMS, 10 Giga di traffico internet. Attivando invece il piano Creami WOW 50 Giga otterrete i 10 Giga appena menzionati, più altri 40 Giga di bonus. In totale quindi, con questa offerta otterrete, minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico dati alla massima velocità disponibile al prezzo di 5.90 euro al mese.

Come al solito, sono inclusi i servizi Ti cerco e Richiama ora, il controllo del credito residuo al numero 401212, il servizio hotspot senza alcun costo aggiuntivo. Il costo iniziale da sostenere è di 20 euro che comprende 10 euro per la nuova SIM e 10 euro per la prima ricarica obbligatoria, che va a coprire il primo mese di offerta. L’offerta è dedicata a tutti i nuovi clienti dell’operatore, con o senza portabilità del proprio numero.

Una volta superati i 50 GB mensili potrete comunque continuare a navigare al prezzo di 36 centesimi di euro per ogni MB speso. Per scoprire tutte le altre offerte attualmente disponibili non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.